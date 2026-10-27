Россияне обстреляли стадион одного из лицеев в Днепре, пострадавших нет
Российские войска атаковали территорию одного из лицеев в Днепре. Под ударом оказался школьный стадион. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
«В результате атаки россиян на Днепр поврежден стадион одного из лицеев города. В здании учреждения разбиты окна», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава ОГА Ганжа.
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