Россияне обстреляли стадион одного из лицеев в Днепре, пострадавших нет

Российские войска атаковали территорию одного из лицеев в Днепре. Под ударом оказался школьный стадион. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

«В результате атаки россиян на Днепр поврежден стадион одного из лицеев города. В здании учреждения разбиты окна», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава ОГА Ганжа.

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