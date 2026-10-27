Росіяни атакували стадіон одного з ліцеїв у Дніпрі, постраждалих немає
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Російські війська атакували територію одного з ліцеїв у Дніпрі. Під ударом опинився шкільний стадіон. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений стадіон одного з ліцеїв міста. У приміщенні закладу понівечені вікна", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Про це повідомив керівник ОВА Ганжа.
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