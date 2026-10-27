Władze rosyjskie poleciły przedsiębiorstwom energetycznym w regionach przygranicznych z Ukrainą oraz na okupowanych terytoriach Ukrainy zwiększyć zapasy sprzętu i części zamiennych na wypadek ataków dronów.

Jak podał, przedsiębiorstwa te już trzykrotnie zwiększyły zapasy sprzętu o kluczowym znaczeniu, w szczególności transformatorów i wyłączników. Zakupiły również specjalistyczny sprzęt do prowadzenia prac awaryjno-naprawczych.

Równolegle regionalne sztaby Ministerstwa Energii, Federalnej Służby Nadzoru Technicznego oraz Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji przeprowadziły coroczne federalne ćwiczenia z zakresu przeciwdziałania awariom. Podczas ćwiczeń przećwiczono różne scenariusze rozwoju wydarzeń oraz plany reagowania na sytuacje nadzwyczajne w systemie energetycznym. W tym celu utworzono grupę operacyjną, w skład której weszło ponad 23 tysiące brygad, 154 tysiące specjalistów oraz 60 jednostek sprzętu. Koordynację prac awaryjno-naprawczych w regionach powierzono kluczowym przedsiębiorstwom sieciowym.

Zastępczyni przewodniczącego komisji Dumy Państwowej ds. budownictwa oraz gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Swiatłana Razwrotniewa oświadczyła, że w 2027 roku z budżetu federalnego może zostać przeznaczone do 20 mld rubli na operacyjną odbudowę uszkodzonej infrastruktury energetycznej. Jednocześnie, jak dodała, niektóre obiekty, w szczególności kotłownie, nadal nie są wystarczająco zabezpieczone. W przypadku ich uszkodzenia konieczne będzie wykorzystanie mobilnych instalacji i elektrowni.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował Rosji zaprzestanie wzajemnych ataków na obiekty energetyczne, jednak Kreml odrzucił tę propozycję. Rzecznik prezydenta RF Dmitrij Pieskow wyjaśnił to stanowisko słowami: „Potrzebujemy pokoju, a nie rozejmu”.

Jednocześnie 26 października niezależna komisja śledcza ONZ oświadczyła, że Rosja popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości, celowo atakując system energetyczny Ukrainy. Komisja podkreśliła, że działania Moskwy mają na celu pozbawienie Ukraińców niezbędnych zasobów energetycznych i zadawanie im cierpień.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Główne cele Kremla: jak Kijów, Charków i Odessa przygotowują się do zimy.

Wideo: W Kijowie i dziesięciu obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Rada Ministrów zaprzeczyła informacjom o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w energetyce.

Sezon grzewczy 2025–2026: Rosja próbuje zniszczyć ukraiński system energetyczny.

Czytaj nas na