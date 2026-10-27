Російські регіони готуються до ударів по енергетичних об’єктах України

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Російська влада доручила енергетичним компаніям у прикордонних з Україною регіонах і на окупованих українських територіях збільшити запаси обладнання та запчастин на випадок атак безпілотників.

За його словами, компанії вже втричі збільшили резерви критично важливого обладнання, зокрема трансформаторів і вимикачів. Також вони закупили спеціальну техніку для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Паралельно регіональні штаби Міненерго, Ростехнагляду та МНС Росії провели щорічні федеральні навчання з протидії аваріям. Під час тренувань відпрацювали різні сценарії розвитку подій і плани реагування на надзвичайні ситуації в енергосистемі. Для цього сформували угруповання, до якого увійшли понад 23 тисячі бригад, 154 тисячі фахівців і 60 одиниць техніки. Координувати аварійно-відновлювальні роботи в регіонах доручили системоутворювальним мережевим компаніям.

Заступниця голови комітету Держдуми з будівництва та житлово-комунального господарства Світлана Разворотнєва заявила, що у 2027 році федеральний бюджет може виділити до 20 млрд рублів на оперативне відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Водночас, за її словами, окремі об’єкти, зокрема котельні, досі не мають достатнього захисту. У разі їхнього ураження доведеться залучати мобільні установки та електростанції.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Росії припинити взаємні удари по енергетичних об’єктах, однак у Кремлі відмовилися від цієї пропозиції. Речник президента РФ Дмитро Пєсков пояснив позицію словами: «Нам потрібен мир, а не перемир’я».

Водночас 26 жовтня незалежна слідча комісія ООН заявила, що Росія вчиняє злочини проти людяності, цілеспрямовано атакуючи енергетичну систему України. У комісії наголосили, що дії Москви спрямовані на позбавлення українців необхідних енергетичних ресурсів і завдання їм страждань.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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