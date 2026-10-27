俄罗斯当局已指示与乌克兰接壤的地区以及被占领的乌克兰领土上的能源公司，增加设备和备件的储备，以防无人机袭击。

据他介绍，这些公司已将关键设备（特别是变压器和断路器）的储备量增加了三倍。此外，它们还采购了用于开展应急抢修工作的专用设备。

与此同时，俄罗斯能源部、联邦技术监督局和紧急情况部的地区指挥部举行了年度联邦应急演练。演练期间，各方针对各种事件发展情景以及电力系统突发事件的应急响应计划进行了演练。 为此，组建了一支由超过2.3万支抢修队、15.4万名专家和60台设备组成的抢修队伍。各地区的应急抢修工作由骨干电网公司负责协调。

国家杜马建设与住房公用事业委员会副主席斯维特兰娜·拉兹沃罗特涅娃表示，2027年联邦预算可能拨款高达200亿卢布，用于受损电力基础设施的紧急修复。 与此同时，她指出，部分设施（特别是锅炉房）至今仍缺乏足够的防护。一旦这些设施遭到破坏，将不得不动用移动式发电装置和移动电站。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾提议俄罗斯停止对能源设施的相互打击，但克里姆林宫拒绝了这一提议。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫用“我们需要的是和平，而不是停火”来阐明这一立场。

与此同时，10月26日，联合国独立调查委员会声明称，俄罗斯通过有针对性地攻击乌克兰能源系统，正在犯下危害人类罪。该委员会强调，莫斯科的行动旨在剥夺乌克兰人必要的能源资源，并使他们遭受苦难。

俄罗斯宣传媒体对此进行了报道。

克里姆林宫的主要目标：基辅、哈尔科夫和敖德萨如何为冬季做准备。

视频：基辅及乌克兰十个州出现供电中断。

乌克兰内阁否认将在能源领域实施紧急状态。

2025-2026年供暖季：俄罗斯正试图摧毁乌克兰的电力系统。

关注我们在