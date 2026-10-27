Российские регионы готовятся к ударам по энергетическим объектам Украины

Российские власти поручили энергетическим компаниям в приграничных с Украиной регионах и на оккупированных украинских территориях увеличить запасы оборудования и запчастей на случай атак беспилотников.

По его словам, компании уже втрое увеличили резервы критически важного оборудования, в частности трансформаторов и выключателей. Также они закупили специальную технику для проведения аварийно-восстановительных работ.

Параллельно региональные штабы Минэнерго, Ростехнадзора и МЧС России провели ежегодные федеральные учения по противодействию авариям. В ходе учений отработали различные сценарии развития событий и планы реагирования на чрезвычайные ситуации в энергосистеме. Для этого сформировали группировку, в которую вошли более 23 тысяч бригад, 154 тысячи специалистов и 60 единиц техники. Координировать аварийно-восстановительные работы в регионах поручили системообразующим сетевым компаниям.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что в 2027 году федеральный бюджет может выделить до 20 млрд рублей на оперативное восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. В то же время, по её словам, отдельные объекты, в частности котельные, до сих пор не имеют достаточной защиты. В случае их поражения придётся задействовать мобильные установки и электростанции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России прекратить взаимные удары по энергетическим объектам, однако в Кремле отказались от этого предложения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил позицию словами: «Нам нужен мир, а не перемирие».

В то же время 26 октября независимая следственная комиссия ООН заявила, что Россия совершает преступления против человечности, целенаправленно атакуя энергетическую систему Украины. В комиссии подчеркнули, что действия Москвы направлены на лишение украинцев необходимых энергетических ресурсов и причинение им страданий.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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