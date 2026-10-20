Кабмін спростував запровадження надзвичайного стану в енергетиці

У Кабінеті міністрів спростували повідомлення про нібито запровадження надзвичайного стану в енергетиці та теплопостачанні. В уряді наголосили, що жодних нових обмежень для населення не вводили. Як пояснили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, рішення стосується організації роботи з ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Тепер за окремі напрями відновлення відповідатимуть конкретні посадовці, а їхні дії координуватимуть у межах спільного штабу. «Це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії. Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує», — зазначили в уряді.

Там також уточнили, що зміни не означають запровадження надзвичайного стану. Йдеться про узгодження роботи державних органів, які займаються відновленням інфраструктури після російських ударів.

Які сфери охопить спільний штаб

16 жовтня Кабмін ухвалив постанову №1292, якою розширив роботу штабу з подолання надзвичайних ситуацій в енергетиці. До його завдань додали питання теплопостачання, водопостачання, водовідведення, транспорту та електронних комунікаційних мереж.

У результаті створили спільний штаб, який координуватиме ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня, спричинених війною або техногенними аваріями. Його робота охоплюватиме кілька напрямів критичної інфраструктури:

Електроенергетику — відновлення роботи енергетичних систем після пошкоджень.

Тепло- та водопостачання — відновлення подачі тепла й води, а також роботи систем водовідведення.

Інженерно-транспортну інфраструктуру — ліквідацію наслідків пошкоджень відповідних об’єктів.

Електронні комунікаційні мережі — відновлення зв’язку та інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету.

Центри обробки даних — забезпечення роботи інфраструктури, необхідної для обробки та зберігання інформації.

Таке об’єднання має допомогти різним відомствам швидше узгоджувати дії. Адже після атак на критичну інфраструктуру проблеми можуть виникати одночасно в кількох сферах: наприклад, пошкодження енергетичних об’єктів може впливати на подачу води, тепла та роботу зв’язку.

Хто відповідатиме за відновлення

Штаб з подолання надзвичайних ситуацій в енергетиці очолює перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. Після розширення повноважень він стане одним зі співголів спільного штабу та координуватиме роботу у сфері електроенергетики.

Ще двох співголів визначили для інших напрямів. За відновлення систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інженерно-транспортної інфраструктури відповідатиме керівник робіт, призначений за відповідним напрямом. За електронні комунікаційні мережі, інфраструктуру широкосмугового доступу до інтернету та центри обробки даних відповідатиме керівник робіт у сфері цифрової інфраструктури.

Отже, уряд змінив організацію роботи з відновлення критичної інфраструктури, щоб чіткіше розподілити відповідальність між посадовцями. Водночас у Кабміні наголошують: рішення не означає запровадження надзвичайного стану й не передбачає нових обмежень для споживачів. Про це повідомили в Кабінет міністрів України.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.