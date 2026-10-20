Кабмин опроверг информацию о введении чрезвычайного положения в энергетике

В Кабинете министров опровергли сообщения о якобы введении чрезвычайного положения в энергетике и теплоснабжении. В правительстве подчеркнули, что никаких новых ограничений для населения не вводили. Как пояснили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, решение касается организации работы по ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру. Теперь за отдельные направления восстановления будут отвечать конкретные должностные лица, а их действия будут координироваться в рамках объединенного штаба. «Это организационное решение: оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия. Оно не вводит никаких новых ограничений для населения», — отметили в правительстве.

Там также уточнили, что изменения не означают введения чрезвычайного положения. Речь идет о согласовании работы государственных органов, занимающихся восстановлением инфраструктуры после российских ударов.

Какие сферы охватит совместный штаб

16 октября Кабмин принял постановление № 1292, которым расширил сферу деятельности штаба по преодолению чрезвычайных ситуаций в энергетике. К его задачам добавили вопросы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспорта и электронных коммуникационных сетей.

В результате был создан совместный штаб, который будет координировать ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций государственного уровня, вызванных войной или техногенными авариями. Его работа будет охватывать несколько направлений критической инфраструктуры:

Электроэнергетику — восстановление работы энергетических систем после повреждений.

Тепло- и водоснабжение — восстановление подачи тепла и воды, а также работы систем водоотведения.

Инженерно-транспортную инфраструктуру — ликвидацию последствий повреждений соответствующих объектов.

Электронные коммуникационные сети — восстановление связи и инфраструктуры широкополосного доступа к интернету.

Центры обработки данных — обеспечение работы инфраструктуры, необходимой для обработки и хранения информации.

Такое объединение должно помочь различным ведомствам быстрее согласовывать действия. Ведь после атак на критическую инфраструктуру проблемы могут возникать одновременно в нескольких сферах: например, повреждение энергетических объектов может повлиять на подачу воды, тепла и работу связи.

Кто будет отвечать за восстановление

Штаб по преодолению чрезвычайных ситуаций в энергетике возглавляет первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль. После расширения полномочий он станет одним из сопредседателей объединенного штаба и будет координировать работу в сфере электроэнергетики.

Еще два сопредседателя назначены для других направлений. За восстановление систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и инженерно-транспортной инфраструктуры будет отвечать руководитель работ, назначенный по соответствующему направлению. За электронные коммуникационные сети, инфраструктуру широкополосного доступа к интернету и центры обработки данных будет отвечать руководитель работ в сфере цифровой инфраструктуры.

Таким образом, правительство изменило организацию работы по восстановлению критической инфраструктуры, чтобы более четко распределить ответственность между должностными лицами. В то же время в Кабмине подчеркивают: решение не означает введение чрезвычайного положения и не предусматривает новых ограничений для потребителей. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.