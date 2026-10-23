Католические именины 23 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В католической традиции день памяти святого может быть связан с именем, которое родители выбирают для ребенка или которое человек получает во время крещения. 23 октября в церковных календарях поминают святого Иоанна Капистранского, блаженного Северина Боэция и других христианских деятелей. В списках святых этого дня также есть женщины, в частности святые Ода и Этельфледа.

Именины — это повод вспомнить святого, в честь которого назвали человека, а также поздравить родных и друзей. Ниже — значение имен, связанных со святыми, и календарь именных дней на 23 октября.

Женские имена

Ода — имя древнегерманского происхождения. Его связывают со словами, означавшими «богатство» или «достаток». В католической традиции поминают святую Оду, которую чествуют 23 октября. Это короткое имя имеет древнее звучание и встречается в разных европейских странах.

Этельфледа — редкое древнеанглийское имя. Его первая часть связана со значением «благородная», а вторая — с понятием красоты или внешности. В церковных календарях упоминается святая Этельфледа, которую также называют Эльфледой. Имя имеет древнюю историю и связано с английской христианской традицией.

Мария — одно из самых распространённых женских имён в христианском мире. Его происхождение связывают с древнееврейским именем Мириам, однако точное первоначальное значение остаётся предметом дискуссий. Среди возможных толкований — «возлюбленная», «желанная» или «госпожа». В католической традиции имя имеет особое значение из-за почитания Девы Марии. Оно также встречается в именах многих святых и блаженных.

Эстер — имя персидского происхождения, которое часто толкуют как «звезда». Оно известно благодаря библейской царице Эстер, ставшей символом мужества и готовности защищать свой народ. В списках католических святых на 23 октября упоминается блаженная Эстер Паниагуа Алонсо. Имя звучит лаконично и имеет древнюю библейскую историю.

Мужские имена

Иван — имя древнееврейского происхождения. Его значение обычно передают как «Бог милостивый» или «Бог проявил благосклонность». В разных языках есть свои формы этого имени: Джон, Жан, Хуан, Джованни и другие. 23 октября католическая церковь чтит святого Иоанна Капистранского — францисканского монаха и проповедника, жившего в XV веке.

Северин — имя латинского происхождения, связанное со словом severus, которое означает «суровый», «серьёзный» или «сдержанный». В католическом календаре 23 октября поминают, в частности, блаженного Северина Боэция — римского философа и мученика. Это имя имеет древнюю европейскую историю и распространено в различных формах в нескольких странах.

Бенедикт — имя латинского происхождения, означающее «благословенный». Оно получило распространение в христианских странах благодаря святым и церковным деятелям, в частности святому Бенедикту Нурсийскому, основателю западного монашества. В списках католических святых на 23 октября также упоминается Бенедикт из Себасте. Имя традиционно ассоциируется с благословением и духовной преданностью.

Роман — имя латинского происхождения. Его связывают со словом Romanus, то есть «римлянин» или «тот, кто родом из Рима». 23 октября в католических списках упоминается святой Роман, епископ Руана. Имя распространено в Украине и других европейских странах, а его форма почти не меняется во многих языках.

Павел — имя латинского происхождения, означающее «малый» или «скромный». Одним из самых известных носителей этого имени в христианстве является апостол Павел, который распространял христианское учение среди разных народов. В календарях святых 23 октября упоминается Павел Тонг Буонг, вьетнамский мученик. Имя имеет давнюю христианскую традицию и остается популярным в Украине.

Томас — форма имени Фома, происходящая от арамейского слова, означающего «близнец». В разных странах имя имеет формы Томас, Том, Томмазо и Томаш. В католических списках на 23 октября упоминается блаженный Томас Твинг, английский священник. В украинской традиции соответствием этому имени является Фома.

Романус — латинская форма имени Роман, означающая «римлянин». В древних церковных текстах и календарях это имя встречается именно в таком виде. 23 октября поминают святого Романа, епископа Руана. В украинском языке наиболее распространенная форма этого имени — Роман.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день, когда почитают святого, в честь которого человек получил имя. В христианской традиции святой считается небесным покровителем человека. Поэтому именины имеют прежде всего духовное значение и не обязательно совпадают с днём рождения.

В католической традиции календарь памяти святых помогает узнать, кого поминают в тот или иной день. Для человека, знающего своего святого покровителя, именины могут стать поводом помолиться, посетить храм или просто вспомнить его пример. В то же время в разных странах обычаи празднования различаются.

Как отмечают именины

Обычно этот день проводят в кругу близких людей. Кто-то идёт в церковь, кто-то собирает за столом семью, а кто-то ограничивается тёплым звонком или сообщением. Большого празднования не требуется: главное — внимание и искренние слова.

Если человек придерживается католических традиций, он может посвятить этот день молитве или доброму делу. Например, помочь тому, кто в этом нуждается, поддержать близкого человека или провести время с семьёй. Так именины становятся не только поводом для поздравлений, но и возможностью вспомнить о ценностях, которые олицетворяет святой покровитель.

Как поздравить с Днём ангела

Для поздравления не обязательно искать длинное стихотворение. Достаточно пожелать здоровья, спокойствия, любви, сил и людей рядом, на которых можно положиться. Можно также пожелать, чтобы святой покровитель помогал преодолевать трудности и находить правильный путь.

Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть в жизни будет больше радости, добрых людей и поводов для улыбки. Желаю здоровья, душевного спокойствия и уверенности в каждом решении». 23 октября — повод поздравить близких, чьи имена связаны с памятью католических святых этого дня. Самое важное в таком поздравлении — не подарок или шумное празднование, а искренность и забота.