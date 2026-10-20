ВАКС оштрафував Слугу народу Андрія Клочка за неявку на суд

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Вищий антикорупційний суд застосував до народного депутата від «Слуги Народу» Андрія Клочка грошове стягнення у 6656 грн через неявку на судове засідання без поважної причини. Нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Суд визнав причину відсутності парламентаря неповажною, оскільки Клочко міг долучитися до слухання у режимі відеозв'язку. За даними правозахисників, політик перебував у закордонному відрядженні на семінарі як представник парламентської групи з питань НАТО. Раніше ВАКС вже відмовляв депутату у клопотанні про перенесення засідання з цієї причини.

Джерело: Центр протидії корупції.

Андрій Клочко є фігурантом справи про незаконне збагачення. За даними НАБУ і САП, у 2020-2021 pp. нардеп отримав у власність активи вартістю 25 млн гривень, хоча за цей час офіційний дохід парламентаря та його дружини становив не більше 14 млн гривень. Різниця між заробітком та вартістю купленого майна становила 11 млн гривень. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

У багатьох українських високопосадовців автономери зареєстровані на інші автомобілі, або взагалі неіснуючі. Законно використовувати так звані «номери прикриття» вони не мають права. Так, номери авто нардепа «Слуги народу» Андрія Клочка зареєстровані за іншим авто.

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