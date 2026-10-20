WAKS nałożył grzywnę na posła partii „Sługa Narodu” Andrieja Klochka za nie stawienie się w sądzie

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny nałożył na posła z partii „Sługa Narodu” Andrieja Klochka grzywnę w wysokości 6656 hrywien za nieobecność na rozprawie sądowej bez ważnego powodu. Poseł jest podejrzany o bezprawne wzbogacenie się na kwotę ponad 11 mln hrywien.

Sąd uznał powód nieobecności parlamentarzysty za nieuzasadniony, ponieważ Klochko mógł wziąć udział w rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji. Według informacji podanych przez obrońców praw człowieka polityk przebywał na zagranicznej delegacji na seminarium jako przedstawiciel parlamentarnej grupy ds. NATO. Wcześniej WAKS odrzucił już wniosek posła o przełożenie posiedzenia z tego powodu.

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Korupcji.

Andrij Klochko jest oskarżonym w sprawie o nielegalne wzbogacenie się. Według danych NABU i SAP w latach 2020–2021 poseł nabył aktywa o wartości 25 mln hrywien, podczas gdy w tym okresie oficjalny dochód parlamentarzysty i jego żony wyniósł nie więcej niż 14 mln hrywien. Różnica między zarobkami a wartością nabytego majątku wyniosła 11 mln hrywien. Chodzi o 3 działki w obwodzie kijowskim, 5 mieszkań w stolicy, 2 lokale niemieszkalne, a także samochody marek Tesla i Mercedes-Benz. Aby ukryć posiadanie tego majątku, poseł zarejestrował jego przeważającą część na bliskich krewnych, zachowując dla siebie prawo do pełnego rozporządzania nim.

W przypadku wielu ukraińskich wysokich urzędników numery rejestracyjne są zarejestrowane na inne samochody lub w ogóle nie istnieją. Nie mają oni prawa do legalnego korzystania z tak zwanych „numerów przykrywkowych”. Na przykład numery rejestracyjne posła partii „Sługa Narodu” Andrieja Klochka są zarejestrowane na inny samochód.

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