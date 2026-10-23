W 2026 roku za zbrodnie wojenne skazano 84 osoby, w tym 54 rosyjskich żołnierzy

W 2026 roku wyroki za popełnienie zbrodni wojennych otrzymało 84 osób, w tym 54 rosyjskich żołnierzy i 8 dowódców. Kolejnym 261 osobom postawiono zarzuty. Ogółem na Ukrainie odnotowano ponad 266 tysięcy zbrodni wojennych, a skazano 317 osób.

Według danych Antona Kowalskiego od początku roku potwierdzono śmierć 2960 cywilów, w tym 87 dzieci. Kolejnych 16 316 cywilów odniosło rany, w tym 668 dzieci.

Od początku pełnej inwazji potwierdzono śmierć 19 349 cywilów, w tym 762 dzieci. Ponad 55 tysięcy osób odniosło obrażenia, a ponad 19 tysięcy ukraińskich dzieci zostało przymusowo wysiedlonych przez Rosję.

Kowalski podkreślił, że śledztwa w sprawie zbrodni wojennych muszą trwać jeszcze w trakcie wojny. Do głównych zadań należą: dokumentowanie nowych zbrodni, przekazywanie spraw do sądów, ochrona ofiar i świadków oraz pociąganie winnych do odpowiedzialności.

Ukraina będzie również kontynuować współpracę z partnerami międzynarodowymi, Międzynarodowym Trybunałem Karnym, Eurojustem i Europolem. Do priorytetów należą: cyfryzacja analizy dowodów, utworzenie rejestru ofiar oraz wsparcie dla powołania specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Źródło: Anton Kowalski.

Rząd Finlandii poparł utworzenie Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, a także Międzynarodowej Komisji Odszkodowawczej dla Ukrainy. Odpowiednie propozycje zostały już przekazane do rozpatrzenia przez fiński parlament.

Rząd Holandii podjął decyzję o zorganizowaniu na swoim terytorium nie tylko etapów przygotowawczych Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, ale także o zapewnieniu jego pełnej działalności operacyjnej.

15 maja 37 państw podpisało rozszerzoną umowę częściową w sprawie utworzenia komitetu sterującego Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

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