+13° Kijów +12° Warszawa +18° Waszyngton
$ 45.22 € 50.66 zł 11.51
$ 45.22 € 50.66 zł 11.51
+13° Kijów +12° Warszawa +18° Waszyngton
Wiadomości Ukraina

W Mikołajowie z wybiegu w zoo uciekła tygrysica amurska, ale jest pewien niuans

UA NEWS 25 października 2026 18:23
W Mikołajowie z wybiegu w zoo uciekła tygrysica amurska, ale jest pewien niuans

W nocy z 24 na 25 października z wybiegu w zoo w Mikołajowie uciekła tygrysica amurska. Zwierzę, które ma zaledwie cztery i pół miesiąca i jest wielkości psa, przecisnęło się przez pręty ogrodzenia. Poinformował o tym dyrektor placówki Włodzimierz Topczyj.

Akcja poszukiwawcza z udziałem pracowników zoo i psów myśliwskich trwała od godz. 08:00 do 15:45, jednak nie udało się odnaleźć tygrysiątka, ponieważ prawdopodobnie ukryło się ono na terenie obiektu. Poszukiwania wstrzymano do rana, a na noc w placówce pozostawiono włączone oświetlenie, aby ochrona mogła rejestrować przemieszczanie się zwierzęcia. Pod względem wielkości zwierzę jest porównywalne z dorosłym spanielem.

Źródło: „Suspilne”.

Wcześniej w Charkowie z ogrodu zoologicznego uciekła małpa i spacerowała po mieście. 

Na granicy ukraińsko-słowackiej fotopułapki zarejestrowały tygrysa, który uciekł z gospodarstwa we wsi Strychawa w Zakarpaciu.

W Charkowie służby ratownicze uratowały kociaka podczas gaszenia pożaru, który objął obszar 2200 metrów kwadratowych w dzielnicy Kijowskiej.

 

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację