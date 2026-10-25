W Mikołajowie z wybiegu w zoo uciekła tygrysica amurska, ale jest pewien niuans

W nocy z 24 na 25 października z wybiegu w zoo w Mikołajowie uciekła tygrysica amurska. Zwierzę, które ma zaledwie cztery i pół miesiąca i jest wielkości psa, przecisnęło się przez pręty ogrodzenia. Poinformował o tym dyrektor placówki Włodzimierz Topczyj.

Akcja poszukiwawcza z udziałem pracowników zoo i psów myśliwskich trwała od godz. 08:00 do 15:45, jednak nie udało się odnaleźć tygrysiątka, ponieważ prawdopodobnie ukryło się ono na terenie obiektu. Poszukiwania wstrzymano do rana, a na noc w placówce pozostawiono włączone oświetlenie, aby ochrona mogła rejestrować przemieszczanie się zwierzęcia. Pod względem wielkości zwierzę jest porównywalne z dorosłym spanielem.

Źródło: „Suspilne”.

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