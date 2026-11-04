Lekarze ze Lwowa uratowali 7-letniego chłopca po tym, jak fragment ciężarówki przebił mu mózg

Lekarze z Centrum Ratownictwa Medycznego we Lwowie oraz ze Szpitala św. Mikołaja uratowali życie siedmioletniemu Damirze Mykhailowi, w którego głowę podczas wypadku drogowego uderzyła metalowa tarcza hamulcowa, która oderwała się od ciężarówki i przebiła przednią szybę samochodu.

Reanimatolodzy powstrzymali obfite krwawienie w drodze do szpitala, po czym neurochirurdzy przeprowadzili skomplikowaną, trwającą osiem godzin operację polegającą na dekompresyjnej trepanacji czaszki oraz plastyce twardówki. Po miesiącu spędzonym na oddziale intensywnej terapii, wyjściu ze śpiączki oraz dodatkowym wszczepieniu systemu drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego chłopiec jest przytomny, reaguje na bliskich i przechodzi aktywną rehabilitację przed planowanym wszczepieniem metalowej płytki.

Źródło: Szpital Dziecięcy św. Mikołaja Pierwszej Jednostki Medycznej we Lwowie.

Wcześniej lekarzom udało się przedłużyć ciążę 28-letniej pacjentki o kolejne 97 dni po pęknięciu błon płodowych. Dzięki temu narządy dziecka zdążyły się wystarczająco rozwinąć, a chłopiec urodził się w zadowalającym stanie i nie wymagał resuscytacji.

U 35-letniej mieszkanki Lwowa lekarze wykryli niezwykle rzadką chorobę szczęki.

Przypomnijmy, że na Ukrainie powstanie pierwsze Centrum Chirurgii Zrobotyzowanej.

We Lwowie lekarze przeprowadzili rzadką operację łączoną. Podczas cesarskiego cięcia u 26-letniej kobiety usunięto jednocześnie nawracającą przepuklinę brzuszną, która mogła spowodować poważne powikłania po porodzie.

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