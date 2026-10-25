Mężczyzna ważący 143 kg domagał się od sądu zakazu jego mobilizacji

Okręgowy Sąd Administracyjny w Charkowie oddalił wniosek osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu, która domagała się tymczasowego zakazu jej powołania do służby, zatrzymania oraz skierowania do jednostki wojskowej na czas rozpatrywania pozwu przeciwko Głównemu Komitetowi Rekrutacyjnemu.

Powód, cierpiący na otyłość III stopnia, ważący 143 kg i borykający się z szeregiem poważnych schorzeń wymagających operacji, zaskarżył przymusowe wpisanie do ewidencji wojskowej w Charkowie oraz wezwanie do służby. Mężczyzna zwrócił się o tymczasową ochronę w związku z pojawieniem się w aplikacji „Rezerwa+” statusu „Poszukiwany”, obawiając się przymusowego poboru do wojska i szkód dla zdrowia.

Sąd stwierdził jednak, że powód nie przedstawił dowodów na istnienie rzeczywistego zagrożenia lub nieuniknionej szkody, a oznaczenie o poszukiwaniu w aplikacji jest zgodne z ustalonymi zasadami ewidencji. Rozpatrzenie głównego pozwu dotyczącego działań TCC trwa.

Źródło: „Gazeta Sądowo-Prawna”.

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