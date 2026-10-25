Чоловік вагою 143 кг вмимагав від суду заборонити його мобілізацію

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Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні заяви військовозобов'язаного, який вимагав тимчасово заборонити його призов, затримання та направлення до військової частини на час розгляду позову проти ТЦК.

Позивач, який має III ступінь ожиріння, вагу 143 кг та низку тяжких хірургічних захворювань, оскаржував примусову постановку на військовий облік у Харкові та повістку. Чоловік просив про тимчасовий захист через появу в застосунку «Резерв+» статусу «В розшуку», побоюючись примусового призову та шкоди здоров'ю.

Однак суд зазначив, що позивач не надав доказів реальної загрози чи невідворотної шкоди, а відмітка про розшук у застосунку відповідає встановаленим правилам обліку. Розгляд основного позову щодо дій ТЦК триває.

Джерело: «Судово-юридична газета».

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