Rzeczniczka ds. języka podała wysokość kar dla nauczycieli za używanie języka rosyjskiego podczas lekcji

Za używanie języka rosyjskiego podczas procesu edukacyjnego nauczycielom mogą zostać nałożone upomnienia lub kary administracyjne w wysokości od 3 400 do 5 100 hrywien. Poinformowała o tym 28 października pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska.

Według pełnomocniczki ds. języka podstawą do rozpatrzenia sprawy i nałożenia sankcji są skargi rodziców lub uczniów. W przypadku ponownego naruszenia wysokość grzywny wzrasta, a w przypadku odmowy dobrowolnej zapłaty środki są egzekwowane przymusowo w podwójnej wysokości.

Iwanowska podkreśliła również, że oprócz odpowiedzialności administracyjnej dyrektorzy placówek oświatowych mają prawo rozwiązywać umowy o pracę z nauczycielami, którzy dopuścili się naruszeń, w celu zachowania reputacji placówki. Biuro rzecznika praw obywatelskich podkreśla, że wymóg obowiązkowego używania języka ukraińskiego dotyczy całego procesu edukacyjnego, w tym kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

Źródło: hromadske.

Pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Ivanovska zwróciła się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w związku z sytuacją w Odeskim Obwodowym Akademickim Teatrze Dramatycznym. Powodem były wypowiedzi zarejestrowane na nagraniach audio, które mogą zawierać oznaki podżegania do wrogości narodowej i nienawiści.

Pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska nałożyła na podmiot gospodarczy grzywnę w wysokości 11 900 hrywien za powtórne w ciągu roku naruszenie wymogów ustawodawstwa językowego.

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