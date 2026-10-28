Языковой омбудсмен назвала размеры штрафов для учителей за использование русского языка на уроках

За использование русского языка в ходе образовательного процесса к учителям могут быть применены предупреждение или административный штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен. Об этом 28 октября сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По словам языкового омбудсмена, основанием для рассмотрения дела и наложения санкций являются жалобы родителей или учащихся. В случае повторного нарушения размер штрафа увеличивается, а в случае отказа от добровольной уплаты средства взыскиваются принудительно в двойном размере.

Ивановская также подчеркнула, что помимо административной ответственности руководители учебных заведений имеют право расторгать трудовые договоры с учителями-нарушителями в целях сохранения репутации заведения. Офис омбудсмена подчеркивает, что требование об обязательном использовании украинского языка распространяется на весь образовательный процесс, включая кружки и внешкольные занятия.

Источник: hromadske.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась в Службу безопасности Украины в связи с ситуацией в Одесском областном академическом драматическом театре. Причиной стали высказывания, зафиксированные на аудиозаписях, которые могут содержать признаки разжигания национальной вражды и ненависти.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская оштрафовала хозяйствующий субъект на 11 900 грн за повторное в течение года нарушение требований языкового законодательства.

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