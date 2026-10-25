Lubinec wezwał do przekazywania informacji o mieszkańcach okupowanych Oleszok na potrzeby misji humanitarnej

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zwrócił się do obywateli z prośbą o przekazywanie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich informacji o mieszkańcach miasta Oleszki w obwodzie chersońskim, którzy potrzebują pomocy w związku ze zbliżającą się operacją humanitarną.

Według rzecznika praw obywatelskich priorytetem jest zebranie danych dotyczących osób starszych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osób, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń oraz informacji, które pomogą w organizacji misji, za pośrednictwem komunikatorów WhatsApp, Viber i Telegram na numery +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34 oraz +38 067 182 55 04. Specjaliści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą analizować każdą wiadomość, aby zapewnić wsparcie obywatelom.

Źródło: Lubinec w mediach społecznościowych.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec odbył spotkanie online z rosyjską rzeczniczką praw obywatelskich Janą Lantratową. Podczas rozmowy strony omówiły szczegóły misji humanitarnej w Oleszach, które zostały wcześniej uzgodnione.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie ognia w wyznaczonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojsko oświadczyło, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszok i zapewnić im bezpieczeństwo.

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