W programie „Rezerwa+” tymczasowo wstrzymano rozpatrywanie wniosków o niektóre odroczenia

Od 23 października o godz. 22:00 w aplikacji „Rezerw+” tymczasowo nie będzie można złożyć wniosków o niektóre odroczenia z powodu planowanych prac technicznych w systemach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ograniczenia będą dotyczyły odroczeń związanych z posiadaniem dzieci, opieką nad bliskimi oraz statusem rodziny żołnierzy.

Wznowienie usług planowane jest na 26 października po godz. 08:00. Jeśli odroczenie jest już odnotowane w elektronicznym dokumencie ewidencji wojskowej, pozostanie ono w mocy. Użytkowników prosi się o nie wylogowywanie się ze swoich kont w trakcie prac technicznych.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Wcześniej w aplikacji „Rezerwa+” ponownie można było ubiegać się o odroczenia związane z niepełnosprawnością. Chodzi o przypadki, w których niepełnosprawność dotyczy samego osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu, jej dziecka lub rodziców. Działanie serwisu zostało przywrócone po zakończeniu prac technicznych w systemach Ministerstwa Polityki Społecznej.

28 września w aplikacji „Rezerwa+” wystąpiła awaria techniczna. Część użytkowników nie może uruchomić serwisu ani przejrzeć swoich danych ewidencyjnych dotyczących służby wojskowej.

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni placówek ogólnodostępnego szkolnictwa średniego mogą teraz ubiegać się o odroczenie mobilizacji bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji „Rezerwa+”. System automatycznie weryfikuje niezbędne dane.

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