В «Резерв+» временно приостановят оформление отдельных отсрочек

С 23 октября в 22:00 в приложении «Резерв+» временно будет невозможно оформить некоторые отсрочки из-за плановых технических работ в системах Минюста.

Ограничения коснутся отсрочек, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи военнослужащих.

Возобновить предоставление услуг планируется 26 октября после 08:00. Если отсрочка уже отображается в электронном военно-учетном документе, она останется в силе. Пользователей просят не выходить из своего аккаунта во время технических работ.

Источник: Министерство обороны Украины.

Ранее в приложении «Резерв+» снова можно было оформить отсрочки, связанные с инвалидностью. Речь идет о случаях, когда инвалидность касается самого военнообязанного, его ребенка или родителей. Работа сервиса возобновилась после завершения технических работ в системах Минсоцполитики.

28 сентября в работе приложения «Резерв+» произошел технический сбой. Часть пользователей не может загрузить сервис и просмотреть свои военно-учетные данные.

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку от мобилизации непосредственно через приложение «Резерв+». Система автоматически проверяет необходимые данные.

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