24 октября в Украине будут действовать графики отключения электричества

В субботу, 24 октября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения для бытовых потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59, а их объем составит от одной до двух очередей. Причиной стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщили в «Укрэнерго».

В субботу, 24 октября, в отдельных регионах Украины введут вынужденные ограничения на потребление электроэнергии. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59. Они коснутся как промышленных предприятий, так и других потребителей. В частности, в течение этого времени предусмотрены:

Для промышленности — графики ограничения мощности с 06:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей в тот же период.

В то же время это не означает, что во всех областях свет будут отключать по одинаковому расписанию. Время и продолжительность отключений зависят от ситуации в конкретном регионе. Поэтому потребителям следует проверять графики, которые публикует местное облэнерго.

Почему вводятся ограничения

В «Укрэнерго» пояснили, что ограничения связаны с последствиями массированных российских атак на энергетические объекты. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ситуация в системе остается сложной, поэтому потребление электроэнергии приходится ограничивать.

В то же время в компании предупредили, что ситуация может меняться. Если состояние энергосистемы ухудшится или возникнут новые повреждения, графики могут быть скорректированы. «В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — призвали в «Укрэнерго».

Где проверить график для своего адреса

Чтобы узнать, когда именно могут отключить электроэнергию, нужно зайти на официальный сайт или страницу своего облэнерго. Там публикуются актуальные графики для конкретных населенных пунктов, адресов и очередей.

Важно проверять обновления в течение дня, ведь из-за изменений в работе энергосистемы время отключений может измениться. Ориентироваться следует именно на официальные сообщения оператора в вашем регионе.

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию

В «Укрэнерго» также попросили потребителей не тратить лишнюю электроэнергию, когда есть свет. Это особенно важно в периоды, когда энергосистема работает с ограничениями. «Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!» — подчеркнули в компании.

В частности, по возможности следует не включать одновременно несколько мощных электроприборов и переносить использование энергоемкой техники на время, когда нагрузка на сеть меньше. Итак, 24 октября почасовые отключения в некоторых областях запланированы с 06:00 до 23:59. Чтобы не пропустить изменения, проверяйте актуальный график своего облэнерго и следите за официальными сообщениями «Укрэнерго». Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

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