Российская атака на Киев унесла жизни как минимум одного человека — RMF24

Российская Федерация — государство-агрессор — вечером осуществила баллистическую атаку на Киев, Украина. По данным украинских властей, погиб как минимум один человек, еще 10 получили ранения. Повреждены медицинские учреждения и общежитие одного из киевских университетов, сообщает RMF24.

Повреждены больницы и бригада экстренной помощи

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удары были зафиксированы в Деснянском и Днепровском районах города. В медучреждении Днепровского района взрывная волна выбила окна в отделении интенсивной терапии. В другой больнице повреждены окна в двух отделениях, однако пациенты и персонал не пострадали.

Под обстрел также попала бригада экстренной медицинской помощи, которая ехала на вызов. Ранения получили парамедик и техник экстренной медицинской помощи. В Днепровском районе было повреждено еще одно здание, а возле одного из супермаркетов обнаружили тело человека.

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Удар возле общежития и метро

В Деснянском районе боеприпас упал возле жилого дома. По информации служб, часть людей могла оказаться заблокированной внутри.

Также повреждено общежитие одного из киевских университетов: в здании выбило стекла. В больницу доставили 20-летнюю женщину. Большинство раненых, по имеющимся данным, являются студентами, проживавшими в общежитии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские баллистические ракеты попали по территории университета, а также вблизи кампуса, парка, станции метро и жилой застройки.

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