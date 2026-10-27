Rosyjski atak na Kijów zabił co najmniej jedną osobę — RMF24

Federacja Rosyjska — państwo-agresor — przeprowadziła wieczorem atak balistyczny na Kijów w Ukrainie. Według ukraińskich władz zginęła co najmniej jedna osoba, a kolejnych 10 zostało rannych. Uszkodzone zostały placówki medyczne oraz akademik jednego z kijowskich uniwersytetów, informuje RMF24.

Uszkodzone szpitale i zespół ratownictwa medycznego

Mer Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że uderzenia odnotowano w desniańskiej i dniprowskiej dzielnicy miasta. W placówce medycznej w dzielnicy dniprowskiej fala uderzeniowa wybiła okna na oddziale intensywnej terapii. W innym szpitalu uszkodzone zostały okna na dwóch oddziałach, jednak pacjenci i personel nie ucierpieli.

Pod ostrzałem znalazł się również zespół ratownictwa medycznego, który jechał na wezwanie. Ranni zostali ratownik medyczny i technik ratownictwa medycznego. W dzielnicy dniprowskiej uszkodzony został jeszcze jeden budynek, a w pobliżu jednego z supermarketów znaleziono ciało człowieka.

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Uderzenie w pobliżu akademika i metra

W dzielnicy desniańskiej amunicja spadła w pobliżu budynku mieszkalnego. Według służb część osób mogła zostać uwięziona wewnątrz.

Uszkodzony został także akademik jednego z kijowskich uniwersytetów: w budynku wybito szyby. Do szpitala trafiła 20-letnia kobieta. Większość rannych, według dostępnych informacji, to studenci mieszkający w akademiku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w teren uniwersytetu, a także w pobliżu kampusu, parku, stacji metra i zabudowy mieszkaniowej.

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