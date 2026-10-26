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Rosyjskie ataki na centra danych ujawniły problemy w przygotowaniach ukraińskich banków

UA NEWS 26 października 2026 23:49
Rosyjskie ataki na centra danych ujawniły problemy w przygotowaniach ukraińskich banków

Rosyjskie ataki na centra danych ujawniły braki w przygotowaniu ukraińskich banków na ewentualne zakłócenia w działaniu. Według Pysznego protokoły testowania ciągłości usług bankowych nie zawsze zawierają wystarczająco szczegółowe procedury.

„Miałe ataki dostarczyły nam przydatnych informacji, które pozwolą nam udoskonalić protokoły zapewniające nieprzerwane funkcjonowanie” – powiedział Pyszny.

Jednocześnie system bankowy praktycznie nie odczuł negatywnego wpływu tych ataków – stwierdził prezes NBU Andrij Pysznyj. Jak dodał, banki i NBU codziennie analizują różne scenariusze.

Pyszny wyraził przekonanie o odporności systemu, ale nie wykluczył tymczasowych ograniczeń niektórych funkcji w przypadku nasilenia ataków. Nie da się zagwarantować braku szkód w czasie wojny – zaznaczył.

Powiedział o tym w wywiadzie dla „Interfax-Ukraina”.

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