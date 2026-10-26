Російські удари по датацентрах виявили проблеми в підготовці українських банків
Російські атаки на датацентри виявили недоліки в підготовці українських банків до можливих перебоїв у роботі. За словами Пишного, протоколи тестування безперервності банківських послуг не завжди містять достатньо детальні процедури.
"Атаки, що відбулися, дали нам корисну інформацію для того, щоб вдосконалити протоколи безперебійної роботи", — сказав Пишний.
Водночас банківська система майже не відчула негативного впливу ударів, заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, банки та НБУ щодня опрацьовують різні сценарії.
Пишний висловив упевненість у стійкості системи, але не виключив тимчасових обмежень окремих функцій у разі посилення атак. Гарантувати відсутність шкоди під час війни неможливо, зазначив він.
Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
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