Российские удары по дата-центрам выявили проблемы в подготовке украинских банков

Российские атаки на дата-центры выявили недостатки в подготовке украинских банков к возможным сбоям в работе. По словам Пышного, протоколы тестирования непрерывности банковских услуг не всегда содержат достаточно подробные процедуры.

«Произошедшие атаки дали нам полезную информацию для того, чтобы усовершенствовать протоколы бесперебойной работы», — сказал Пишный.

В то же время банковская система практически не ощутила негативного воздействия атак, заявил глава НБУ Андрей Пишный. По его словам, банки и НБУ ежедневно прорабатывают различные сценарии.

Пишный выразил уверенность в устойчивости системы, но не исключил временных ограничений отдельных функций в случае усиления атак. Гарантировать отсутствие ущерба во время войны невозможно, отметил он.

Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

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