Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания сыграла ключевую роль в достижении договоренностей о временном прекращении огня в районе оккупированных Олешек в Херсонской области.

По словам Трампа, первая леди самостоятельно инициировала переговоры с Украиной и Россией, чтобы помочь спасти детей и вернуть их в семьи.

«Она хочет спасти детей», — заявил американский президент.

Трамп утверждает, что обе стороны согласились сотрудничать для реализации этой инициативы. По сообщению Белого дома, локальное перемирие должно начаться 29 октября.

В ближайшее время планируется начать операцию по деблокированию Олешек и прилегающих территорий. Цель — создать постоянные гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации гражданских лиц и доставки помощи.

Россия подготовила информационную провокацию, направленную на сокрытие военных преступлений во временно оккупированных Олешках Херсонской области и дискредитацию Сил обороны Украины. Для этого Москва планирует провести так называемый «международный телемост» 22 октября 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

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