В Харькове из-за проблем с электроснабжением возникли перебои в работе электротранспорта и метро

В Харькове из-за проблем с электроснабжением возникли перебои в работе наземного электротранспорта и метрополитена. На отдельных маршрутах возможны значительные задержки.

В настоящее время движение постепенно восстанавливается, а автобусы работают в штатном режиме.

«В связи с перебоями в электроснабжении со стороны АО «Харьковоблэнерго» наблюдаются проблемы с движением электрического транспорта и метрополитена. В настоящее время движение постепенно восстанавливается. Возможны значительные задержки на некоторых маршрутах электротранспорта», — отметила Мирошниченко.

По словам представительницы городского совета, автобусы в Харькове продолжают работать в обычном режиме.

Кроме того, в городе вводится временный автобусный маршрут по улице Клочковской и проспекту Победы. Он будет курсировать от улицы Европейской до разворотной площадки «Проспект Победы».

Начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что перебои произошли в результате российской атаки на объекты объединенной энергосистемы Украины.

«На данный момент дополнительные ограничения в электроснабжении сняты. В то же время существует острая необходимость в экономном использовании электроэнергии», — сказал Скичко.

Он также добавил, что в течение суток в Харьковской области будут действовать графики отключений электроэнергии.

Пассажирам наземного электротранспорта и метро следует учитывать возможные задержки и, при необходимости, планировать поездки с запасом времени.

Об этом сообщила заместитель директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Ольга Мирошниченко.

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