W Charkowie, z powodu problemów z zasilaniem, doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu transportu elektrycznego i metra

W Charkowie, z powodu problemów z dostawami energii elektrycznej, wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu transportu naziemnego i metra. Na niektórych trasach mogą wystąpić znaczne opóźnienia.

Obecnie ruch jest stopniowo przywracany, a autobusy kursują zgodnie z rozkładem.

„W związku z zakłóceniami w dostawach energii elektrycznej ze strony spółki akcyjnej „Charkowoblenenergo” występują problemy z ruchem transportu elektrycznego i metra. Obecnie ruch jest stopniowo przywracany. Na niektórych trasach transportu elektrycznego mogą wystąpić znaczne opóźnienia” – zaznaczyła Miroszniczenko.

Według przedstawicielki rady miejskiej autobusy w Charkowie nadal kursują zgodnie z rozkładem.

Ponadto w mieście uruchomiono tymczasową linię autobusową biegnącą ulicą Klochkowską i aleją Peremohy. Będzie ona kursować od ulicy Europejskiej do ronda „Aleja Peremohy”.

Szef departamentu polityki informacyjnej i obsługi klientów spółki akcyjnej „Charkowoblenenergo” Wołodymyr Skiczko poinformował, że przerwy w dostawach nastąpiły w wyniku rosyjskiego ataku na obiekty zjednoczonego systemu energetycznego Ukrainy.

„Obecnie dodatkowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej zostały zniesione. Jednocześnie istnieje pilna potrzeba oszczędnego korzystania z energii elektrycznej” – powiedział Skiczko.

Dodał również, że w ciągu doby w obwodzie charkowskim będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej.

Pasażerowie transportu elektrycznego i metra powinni liczyć się z możliwymi opóźnieniami i w razie potrzeby planować podróże z dodatkowym zapasem czasu.

Poinformowała o tym zastępczyni dyrektora departamentu ds. informacji i kontaktów ze społeczeństwem Rady Miejskiej w Charkowie Olga Miroszniczko.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatniej doby, 23 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów rannych zostało sześć osób. Rosyjskie wojska zaatakowały miejscowości przy użyciu lotnictwa, dronów i artylerii, uszkadzając budynki mieszkalne, samochody i obiekty infrastruktury.

Wojska rosyjskie prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Ataki dotknęły cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol oraz Krywójż. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejne 11 zostało rannych.

Ogółem w ciągu doby wojska rosyjskie użyły przeciwko obwodowi dniepropetrowskiemu dronów i artylerii. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych odnotowano w Dnieprze, gdzie osiem osób przebywa w szpitalu. Informację tę podał Ganzhav na swoim kanale Telegram.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejny mężczyzna odniósł rany i znajduje się w stanie krytycznym. Atakom uległy budynki mieszkalne, budynek administracyjny, szkoła sportowa, samochody oraz infrastruktura.

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