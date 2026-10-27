Rosyjskie wojska zaatakowały magazyn wydawnictwa KSD

Rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na magazyn wydawnictwa „Klub Rodzinnego Wypoczynku” (KSD). Ostrzał dzielnicy, w której znajduje się obiekt, spowodował zniszczenia, jednak nikt spośród pracowników przedsiębiorstwa nie ucierpiał.

W wyniku wrogiego ataku wydawnictwo zostało zmuszone do przełożenia rozpoczęcia sprzedaży nowych wydawnictw, pierwotnie zaplanowanego na 5 listopada, w celu oszacowania poniesionych strat i dostosowania dalszych planów.

W swoim oświadczeniu przedstawiciele KSD zaznaczyli: „Drodzy przyjaciele, tego poranka, kiedy chcieliśmy pogratulować wam Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego oraz podzielić się zapowiedziami na listopad, mamy zupełnie inne, smutne wieści. Jesteśmy zmuszeni poinformować, że wróg zaatakował nasz magazyn. Atak na obszar, w którym się on znajduje, trwa. Żaden z pracowników nie ucierpiał”.

Źródło: Wydawnictwo „Klub Rodzinnego Wypoczynku”.

Rosyjski ostrzał Kijowa 23 września uszkodził sieci telekomunikacyjne sklepu internetowego „Knyharnya Ye”. Z tego powodu część usług firmy jest tymczasowo niedostępna.

Do ukraińskich szkół dostarczono już 88% podręczników dla klasy 9, pomimo zniszczenia części nakładu w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na zakłady poligraficzne. Komitet ds. Edukacji poinformował, że dostawy wszystkich utraconych książek mają zostać zakończone do 5 października.

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