Российские войска нанесли удар по складу книжного издательства КСД

Российские оккупанты нанесли удар по складу издательства «Клуб семейного досуга» (КСД). Обстрел района, где расположен объект, привел к разрушениям, однако среди сотрудников предприятия никто не пострадал.

В результате вражеской атаки издательство вынуждено перенести старт продаж новых книжных изданий, предварительно запланированный на 5 ноября, для оценки нанесенного ущерба и корректировки дальнейших планов.

В своём заявлении представители КСД отметили: «Друзья, утром, когда мы хотели поздравить вас с Днём украинской письменности и языка и поделиться анонсами на ноябрь, у нас есть совсем другие, неутешительные новости. Вынуждены сообщить, что враг нанёс удар по нашему складу. Атака на район, где он расположен, продолжается. Среди сотрудников никто не пострадал».

Источник: Издательство «Клуб семейного досуга».

Российский обстрел Киева 23 сентября повредил телекоммуникационные сети интернет-магазина «Книгарня Е». Из-за этого часть сервисов компании временно не работает.

В украинские школы уже доставили 88% учебников для 9 класса, несмотря на уничтожение части тиража в результате российских ракетных ударов по полиграфическим предприятиям. Поставки всех утраченных книг планируется завершить до 5 октября, сообщили в Комитете образования.

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