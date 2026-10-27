Film: Jak wygląda kampus DTEU w Kijowie po rosyjskim ataku rakietowym

Wieczorem 26 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Kijów. Podczas ataku uszkodzony został kampus Państwowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (DTEU), a także ucierpieli studenci. Skutki ostrzału terenu uniwersyteckiego pokazano na filmie.

W wyniku wrogiego ataku uszkodzeniu uległy budynki dydaktyczne, laboratoria oraz akademik, w którym mieszkało ponad 200 osób.

Ranów doznało dwoje studentów – chłopak i dziewczyna. Oboje przebywają w szpitalu. W najbliższym czasie uniwersytet będzie prowadził zajęcia zdalnie.

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Oto jak wygląda uszkodzony kampus Państwowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego w Kijowie:

„Odbudujemy go. Jak widać, prace już się rozpoczęły” – oświadczył rektor uniwersytetu Anatolij Mazarak po ostrzale.

Film opublikowało RBC-Ukraina.

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