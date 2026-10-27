Видео: Как выглядит кампус ДТЕУ в Киеве после российского ракетного удара
Вечером 26 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания кампуса Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ), также пострадали студенты. Последствия обстрела университетской территории запечатлены на видео.
В результате вражеской атаки повреждены учебные корпуса, лаборатории и общежитие, где проживали более 200 человек.
Ранения получили двое студентов — парень и девушка. Оба находятся в больнице. В ближайшее время университет будет работать в дистанционном режиме.
Поврежденный в Киеве кампус Государственного торгово-экономического университета выглядит следующим образом:
«Мы восстановим его. Вы видите, что работы уже начались», — заявил ректор университета Анатолий Мазараки после обстрела.
Видео опубликовало РБК-Украина.
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