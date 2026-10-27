Видео: Как выглядит кампус ДТЕУ в Киеве после российского ракетного удара

Вечером 26 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания кампуса Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ), также пострадали студенты. Последствия обстрела университетской территории запечатлены на видео.

В результате вражеской атаки повреждены учебные корпуса, лаборатории и общежитие, где проживали более 200 человек.

Ранения получили двое студентов — парень и девушка. Оба находятся в больнице. В ближайшее время университет будет работать в дистанционном режиме.

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Поврежденный в Киеве кампус Государственного торгово-экономического университета выглядит следующим образом:

«Мы восстановим его. Вы видите, что работы уже начались», — заявил ректор университета Анатолий Мазараки после обстрела.

Видео опубликовало РБК-Украина.

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