W rejonie okupowanych Oleszków w obwodzie chersonskim zawieszenie ognia na potrzeby operacji humanitarnej będzie obowiązywać do godziny 22:59 1 listopada. Poinformował o tym przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia. Zawieszenie ognia wprowadzono 27 października.

„W ramach inicjatywy Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump mającej na celu odblokowanie Oleszki, dzisiaj o godz. 3:00 czasu kijowskiego rozpoczęło się największe zawieszenie ognia na największym odcinku frontu na południu Ukrainy. To największa deeskalacja od 2022 roku” – czytamy w komunikacie.

Według niego, zawieszenie broni potrwa od 27 października do godziny 22:59 1 listopada.

Przypomnijmy, że okupanci planują wywieźć mieszkańców Oleszok na Krym i do obwodu rostowskiego.

Wcześniej ewakuację mieszkańców Oleszok odroczono.

Wcześniej w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

W sytuacji w Oleszach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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