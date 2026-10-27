Reżim ciszy w rejonie Oleszki potrwa do wieczora 1 listopada
W rejonie okupowanych Oleszków w obwodzie chersonskim zawieszenie ognia na potrzeby operacji humanitarnej będzie obowiązywać do godziny 22:59 1 listopada. Poinformował o tym przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia. Zawieszenie ognia wprowadzono 27 października.
„W ramach inicjatywy Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump mającej na celu odblokowanie Oleszki, dzisiaj o godz. 3:00 czasu kijowskiego rozpoczęło się największe zawieszenie ognia na największym odcinku frontu na południu Ukrainy. To największa deeskalacja od 2022 roku” – czytamy w komunikacie.
Według niego, zawieszenie broni potrwa od 27 października do godziny 22:59 1 listopada.
Przypomnijmy, że okupanci planują wywieźć mieszkańców Oleszok na Krym i do obwodu rostowskiego.
Wcześniej ewakuację mieszkańców Oleszok odroczono.
Wcześniej w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.
Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.
Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.
W sytuacji w Oleszach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.