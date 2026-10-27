Режим тишины в районе Олешков продлится до вечера 1 ноября

В районе оккупированных Олешек в Херсонской области режим тишины для проведения гуманитарной операции будет действовать до 22:59 1 ноября. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Режим тишины был введен 27 октября.

«В рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины. Это самая масштабная деэскалация с 2022 года», — говорится в сообщении.

По его словам, режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября.

Напомним, оккупанты планируют вывезти жителей Олешек в Крым и Ростовскую область.

До этого эвакуацию жителей Олешек отложили.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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