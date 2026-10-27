Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Derhachi w obwodzie charkowskim; są ofiary

W ciągu dnia 27 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Derhachi w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w budynek magazynowy; trzy osoby odniosły obrażenia.

W wyniku ataku uszkodzono również wyposażenie stacji benzynowej oraz samochód.

„Uszkodzono wyposażenie stacji benzynowej, samochód... Trzy osoby odniosły obrażenia w wyniku wrogiego ataku na miasto Derhachi” – napisał Oleg Syniegubow na swoim kanale w Telegramie.

Informacje dotyczące innych możliwych skutków uderzenia rakietowego są obecnie weryfikowane.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Synehubow.

W obwodzie czernihowskim rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronami FPV na światłowód w obiekcie szkoleniowym w gminie Nowogród Siewierski. Na razie nie ma informacji o skutkach ataku.

Przypomnijmy, że w obwodzie chmielnickim rosyjski atak spowodował poważne uszkodzenia urządzeń elektrycznych.

W obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskich ataków zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych.

Rosja przeprowadziła również masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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