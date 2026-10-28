Wieś Barylivka, położona w gminie Myropil w obwodzie sumskim, pozostaje pod kontrolą Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińskie siły zbrojne zaprzeczyły oświadczeniom strony rosyjskiej dotyczącym rzekomego zajęcia tej miejscowości.

„Baryliwka w obwodzie sumskim pozostaje pod kontrolą Sił Obronnych Ukrainy. Oświadczenie Rosjan o jej zajęciu nie odpowiada rzeczywistości. W pobliżu wsi nie odnotowano nawet prób szturmu, a »zdecydowane działania ofensywne« 41. pułku strzelców zmotoryzowanych miały miejsce wyłącznie na kanałach Telegramu i w komentarzach” – zapewniają ukraińscy obrońcy.

Zaznaczono, że wyjaśnienie takiej aktywności wroga jest proste: do końca października pozostało kilka dni i trzeba zdać sprawozdanie z zajęcia ukraińskich miejscowości w ciągu miesiąca.

Informację tę podano na Facebooku, powołując się na 8. korpus Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły Zbrojne Ukrainy jednoznacznie obaliły fałszywą informację szefa Sztabu Generalnego RF o zajęciu Malokaterynówki.

Kilku rosyjskich blogerów wojskowych publicznie oskarżyło szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych RF Walerija Gerasimowa o kłamstwo dotyczące postępów rosyjskich wojsk na Donbasie. Oświadczenia dowództwa wojskowego spotkały się z krytyką nawet wśród zwolenników wojny przeciwko Ukrainie.

Rosyjski dyktator Władimir Putin twierdzi, że armia Rosji rzekomo znajduje się pięć kilometrów od Zaporoża.

Rosyjska propaganda ogłosiła zajęcie wsi w obwodzie charkowskim, która nie istnieje od prawie 30 lat.

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