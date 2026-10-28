ВСУ опровергли заявления России о захвате села в Сумской области

Село Бариловка, расположенное в Миропольской общине Сумской области, остается под контролем Сил обороны Украины. Украинские военные опровергли заявления российской стороны о якобы захвате населенного пункта.

«Бариловка Сумской области остается под контролем Сил обороны Украины. Заявление россиян о ее захвате не соответствует действительности. Вблизи села не было даже попыток штурмовых действий, а «решительные наступательные действия» 41-го мотострелкового полка произошли лишь в телеграм-каналах и комментариях», — уверяют украинские защитники.

Отмечается, что объяснение такой активности врага простое: до конца октября осталось несколько дней, и нужно отчитаться о взятии украинских населенных пунктов за месяц.

Об этом сообщается со ссылкой на 8-й корпус Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Facebook.

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