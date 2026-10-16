Путін заявив про 5 км до Запоріжжя, але DeepState спростовує ці слова

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Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що армії РФ нібито залишилося п’ять кілометрів до Запоріжжя.

Однак, за даними моніторингового проєкту DeepState, від міста до лінії фронту залишається понад 22 км.

Путін озвучив цю заяву під час відвідування допоміжного пункту управління Об’єднаного угруповання військ, де заслухав доповіді російського військового командування. Наведені ним відстані суттєво розходяться з даними українського моніторингу.

Водночас Запорізький напрямок залишається важливим для російських військ. РФ продовжує наступальні дії, зокрема на Гуляйпільському напрямку, та не відмовляється від планів захоплення територій на лівобережжі Запорізької області.

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