Путин заявил, что до Запорожья осталось 5 км, но DeepState опровергает эти слова

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что армии РФ якобы осталось пять километров до Запорожья.

Однако, по данным мониторингового проекта DeepState, от города до линии фронта остается более 22 км.

Путин озвучил это заявление во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады российского военного командования. Приведенные им расстояния существенно расходятся с данными украинского мониторинга.

В то же время Запорожское направление остается важным для российских войск. РФ продолжает наступательные действия, в частности на Гуляйпольском направлении, и не отказывается от планов захвата территорий на левобережье Запорожской области.

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