На Харківщині через російські удари загинули троє людей, ще восьмеро поранені

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Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і ще 12 населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення.

У Харкові загинули чоловіки віком 41 і 60 років, зазнали поранень 60-річна жінка та 77-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 61-річний чоловік та 17-річна дівчина.

У Шевченковому загинула 74-річна жінка, отримав гостру реакцію на стрес 74-річний чоловік.

У Вільшанах Солоницівської громади поранені двоє 58-річних чоловіків, отримала гостру реакцію на стрес 77-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в лісі біля с. Кутузівка Вільхівської громади зазнав поранень 43-річний чоловік.

Ворог атакував БПЛА та обстрілював із РСЗВ Шевченківський, Слобідський, Холодногірський і Новобаварський райони Харкова.

Також росіяни обстрілювали Харківщину із РСЗВ та атакували однією керованою авіабомбою, чотирма БПЛА «Герань-2», трьома fpv-дронами та 111 БПЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, дитячий заклад, три підприємства, 12 автомобілів, адмінбудівля, 20 гаражів.

В Ізюмському районі пошкоджені складські будівлі (Барвінкове), два приватні будинки (с. Піски-Радьківські, с. Борщівка), адмінбудівля (Ізюм).

У Куп’янському районі зазнали пошкоджень двоповерховий будинок, електромережі, автомобіль (Шевченкове).

У Харківському районі були пошкоджені гараж (с. Черкаська Лозова), автомобіль (с. Дементіївка), пошта, автомобіль (Мала Данилівка), приватний будинок (с. Безруки), цивільне підприємство, приватні будинки (Вільшани).

У Лозівському районі зазнали пошкоджень приватний будинок (с. Миролюбівка), торговельні павільйони (Лозова).

Про це голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

РФ атакувала Харківщину: за добу постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Росія вдарила по ринку в Лозовій на Харківщині, є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.





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