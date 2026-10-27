在哈尔科夫州，因俄罗斯的袭击，3人遇难，另有8人受伤

过去24小时内，俄军炮击了哈尔科夫及该州另外12个居民点。敌方袭击导致3人死亡，另有8人受伤。

在哈尔科夫，两名年龄分别为41岁和60岁的男子遇难，一名60岁妇女和一名77岁男子受伤，一名61岁男子和一名17岁少女出现急性应激反应。

在舍甫琴科夫，一名74岁妇女遇难，一名74岁男子出现急性应激反应。

在索洛尼茨基社区的维尔沙纳，两名58岁男子受伤，一名77岁妇女出现急性应激反应。

在维尔希夫斯基社区库图佐夫卡村附近的森林中，因不明装置爆炸，一名43岁男子受伤。

敌军袭击了无人机，并使用多管火箭炮系统炮击了哈尔科夫市的舍甫琴科区、斯洛比德区、霍洛德诺吉尔区和新巴瓦尔区。

此外，俄军还使用多管火箭炮炮击哈尔科夫州，并出动一枚制导航空炸弹、四架“格拉尼-2”无人机、三架FPV无人机以及111架型号待定的无人机发动攻击。

在哈尔科夫市，有4栋多户住宅楼、1所儿童机构、3家企业、12辆汽车、1栋行政大楼和20个车库遭到损毁。

在伊久姆区，仓库（巴尔温科韦）、两栋私人住宅（皮斯基-拉德基夫斯基村、博尔什奇夫卡村）以及一栋行政大楼（伊久姆）遭到损毁。

在库皮扬斯克区，一栋两层楼房、电力线路和一辆汽车（舍甫琴科夫）遭到损毁。

在哈尔科夫区，一处车库（切尔卡斯卡-洛佐瓦村）、一辆汽车（德门季耶夫卡村）、邮局、一辆汽车（小达尼洛夫卡）、一栋私人住宅 （别兹鲁基村）、一家民营企业以及数栋私人住宅（维尔沙尼村）均受损。

在洛佐夫斯基区，一栋私人住宅（米罗柳比夫卡村）和商业展馆（洛佐瓦）遭到破坏。

该州州长奥列格·西涅古博夫在Facebook上通报了这一情况。

俄罗斯袭击了哈尔科夫州：过去24小时内有6人受伤，其中包括一名儿童。

俄罗斯袭击了哈尔科夫州洛佐瓦的一处市场，造成人员死亡和受伤。

需要提醒的是，基辅在遭到俄罗斯炮击后，已限制了南桥的通行。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿线”的列车运行。

需要指出的是，俄罗斯曾动用弹道导弹对基辅发动大规模袭击。





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