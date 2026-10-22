Росія вдарила по ринку в Лозовій на Харківщині, є загиблі та постраждалі

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22 жовтня російські окупаційні війська атакували місцевий ринок у Лозовій Харківської області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 17 цивільних дістали поранення.

«Окупанти вдарили по ринку в Лозовій. На цю хвилину, за попередніми даними, відомо про двох загиблих людей», – написав Синєгубов.

За його словами, на місці влучання працюють медики, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та правоохоронці. Обставини атаки й інформацію про її наслідки уточнюють.

Крім того, за кілька хвилин до удару по Лозовій російські війська здійснили повітряну атаку на Основ’янський район Харкова.

Минулої доби, 21 жовтня, унаслідок російських обстрілів Харківської області загинула одна людина, ще 15 осіб дістали поранення. Серед постраждалих були троє дітей.

У селі Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, а 13-річний хлопчик зазнав поранень. Ще восьмеро людей, зокрема 10-річний хлопчик, пережили гостру реакцію на стрес.

В інших населених пунктах області також зафіксували постраждалих:

Дергачі — поранення дістала 46-річна жінка.

Селище Високий — постраждали 35-річна жінка та п’ятирічна дівчинка.

Село Піски-Радьківські Борівської громади — поранено 47-річного чоловіка.

Селище Слатине Дергачівської громади — постраждав 40-річний чоловік.

Ізюм — поранення дістала 53-річна жінка.

У Харкові російські війська атакували безпілотниками Основ’янський, Шевченківський і Слобідський райони.

За інформацією обласної влади, для атак на Харківську область російські війська застосували різні види озброєння:

2 ракети ;

4 безпілотники типу «Молнія» ;

5 FPV-дронів ;

120 безпілотників, тип яких встановлюють.

Унаслідок російських атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Одеській області, яке спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

Нагадаємо, що Російські дрони атакували телерадіокомпанію та енергооб’єкт на Полтавщині.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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