Россия нанесла удар по рынку в Лозовой в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие

22 октября российские оккупационные войска атаковали местный рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека, ещё 17 мирных жителей получили ранения.

«Оккупанты нанесли удар по рынку в Лозовой. На данный момент, по предварительным данным, известно о двух погибших», — написал Синегубов.

По его словам, на месте попадания работают медики, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и правоохранители. Обстоятельства атаки и информация о её последствиях уточняются.

Кроме того, за несколько минут до удара по Лозовой российские войска совершили воздушную атаку на Основянский район Харькова.

За прошедшие сутки, 21 октября, в результате российских обстрелов Харьковской области погиб один человек, ещё 15 человек получили ранения. Среди пострадавших были трое детей.

В селе Лимановка Лозовской общины погибла 42-летняя женщина, а 13-летний мальчик получил ранения. Еще восемь человек, в том числе 10-летний мальчик, перенесли острую стрессовую реакцию.

В других населенных пунктах области также зафиксированы пострадавшие:

Дергачи — ранение получила 46-летняя женщина.

Поселок Высокий — пострадали 35-летняя женщина и пятилетняя девочка.

Село Пески-Радьковские Боровской общины — ранен 47-летний мужчина.

Поселок Слатыно Дергачевской общины — пострадал 40-летний мужчина.

Изюм — ранение получила 53-летняя женщина.

В Харькове российские войска атаковали беспилотниками Основянский, Шевченковский и Слободской районы.

По информации областных властей, для атак на Харьковскую область российские войска применили различные виды вооружения:

2 ракеты ;

4 беспилотника типа «Молния» ;

5 FPV-дронов ;

120 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате российских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

В ночь на 22 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Одесской области, специализирующемуся на производстве продуктов питания.

Напомним, что российские дроны атаковали телерадиокомпанию и энергообъект в Полтавской области.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

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