Россия нанесла удар по рынку в Лозовой в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие
22 октября российские оккупационные войска атаковали местный рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека, ещё 17 мирных жителей получили ранения.
«Оккупанты нанесли удар по рынку в Лозовой. На данный момент, по предварительным данным, известно о двух погибших», — написал Синегубов.
По его словам, на месте попадания работают медики, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и правоохранители. Обстоятельства атаки и информация о её последствиях уточняются.
Кроме того, за несколько минут до удара по Лозовой российские войска совершили воздушную атаку на Основянский район Харькова.
За прошедшие сутки, 21 октября, в результате российских обстрелов Харьковской области погиб один человек, ещё 15 человек получили ранения. Среди пострадавших были трое детей.
В селе Лимановка Лозовской общины погибла 42-летняя женщина, а 13-летний мальчик получил ранения. Еще восемь человек, в том числе 10-летний мальчик, перенесли острую стрессовую реакцию.
В других населенных пунктах области также зафиксированы пострадавшие:
- Дергачи — ранение получила 46-летняя женщина.
- Поселок Высокий — пострадали 35-летняя женщина и пятилетняя девочка.
- Село Пески-Радьковские Боровской общины — ранен 47-летний мужчина.
- Поселок Слатыно Дергачевской общины — пострадал 40-летний мужчина.
- Изюм — ранение получила 53-летняя женщина.
В Харькове российские войска атаковали беспилотниками Основянский, Шевченковский и Слободской районы.
По информации областных властей, для атак на Харьковскую область российские войска применили различные виды вооружения:
- 2 ракеты;
- 4 беспилотника типа «Молния»;
- 5 FPV-дронов;
- 120 беспилотников, тип которых устанавливается.
В результате российских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
В ночь на 22 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Одесской области, специализирующемуся на производстве продуктов питания.
Напомним, что российские дроны атаковали телерадиокомпанию и энергообъект в Полтавской области.
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