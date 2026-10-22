俄罗斯袭击了哈尔科夫州洛佐瓦市的一个集市，造成人员死亡和受伤

10月22日，俄罗斯占领军袭击了哈尔科夫州洛佐瓦市的一处当地市场。此次袭击造成两人死亡，另有17名平民受伤。

“占领军袭击了洛佐瓦的集市。截至目前，据初步数据，已确认有两人遇难，”西涅古博夫写道。

据他介绍，医护人员、乌克兰国家紧急情况局救援人员以及执法人员正在袭击现场开展工作。袭击的具体情况及其后果仍在核实中。

此外，在洛佐瓦遭袭前几分钟，俄军曾对哈尔科夫市奥斯诺维扬斯基区发动了空袭。

在过去24小时内，即10月21日，由于俄罗斯对哈尔科夫州的炮击，造成1人死亡，另有15人受伤。伤者中包括3名儿童。

在洛佐瓦社区的利马尼夫卡村，一名42岁的妇女遇难，一名13岁的男孩受伤。另有8人，其中包括一名10岁的男孩，出现了急性应激反应。

该州其他地区也报告了伤亡情况：

德尔加奇 ——一名46岁妇女受伤。

维索基镇 ——一名35岁妇女和一名5岁女童受伤。

博里夫斯基社区皮斯基-拉德基夫斯基村 ——一名47岁男子受伤。

德尔加奇社区的斯拉蒂内镇 ——一名40岁男子受伤。

伊久姆——一名53岁妇女受伤。

在哈尔科夫，俄军使用无人机袭击了奥斯诺维扬斯基、舍甫琴科夫斯基和斯洛比德斯基区。

据地区政府消息，俄军在袭击哈尔科夫州时使用了多种武器：

2枚火箭弹 ；

4架“莫尔尼亚”型无人机 ；

5架FPV无人机 ；

120架无人机（具体型号正在核实中）。

俄罗斯的袭击导致民用基础设施遭到损毁和破坏。

哈尔科夫州军事行政长官奥列格·西涅古博夫在Telegram上通报了这一情况。

10月22日夜间，俄军对敖德萨州一家专门生产食品的民用企业发动了袭击。

此前，俄罗斯无人机曾袭击了波尔塔瓦州的一家广播电视公司和一座能源设施。

另据报道，基辅在遭受俄军炮击后，已限制了南桥的通行。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿色线”的列车运行。

需要指出的是，俄罗斯曾动用弹道导弹对基辅发动了大规模袭击。

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