俄罗斯袭击了利沃夫州的一处能源设施，导致175个居民点断电

10月23日星期五，俄军使用无人机袭击了利沃夫地区的一处能源基础设施。此次袭击导致175个居民点断电。

此次袭击发生在11:56至12:14的防空警报期间。

“在11:56至12:14的防空警报期间，敌军使用无人机袭击了利沃夫地区的能源基础设施。 175个居民点断电，其中154个完全断电，21个部分断电，”通报中称。

受俄罗斯袭击影响，154个居民点完全断电，另有21个居民点部分断电。

马克西姆·科齐茨基强调，电力工作人员正在全力恢复供电。

“电力人员正在努力尽快恢复所有家庭的供电，”利沃夫州行政管理局负责人表示。

10月23日凌晨及上午，俄军还对乌克兰其他地区的能源基础设施目标发动了袭击。

受这些袭击影响，八个地区出现了新的停电情况。电力部门正在努力消除俄罗斯袭击造成的后果并恢复供电。

利沃夫州军事行政管理局局长马克西姆·科齐茨基通报了这一情况。

截至10月23日早晨，由于俄罗斯的炮击，乌克兰八个州的用户已出现停电。该国部分地区还实施了每小时轮流限电措施，限电次数多达两轮。

基辅及基辅州已根据“乌克兰能源公司”的指令实施紧急停电措施。

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