俄罗斯占领军在顿涅茨克州科斯蒂安蒂诺夫卡附近以及古利亚皮尔方向的沃兹德维日夫卡地区推进。DeepState互动地图的最新数据显示了这一点。

这些变化已在该项目的交互式地图上标注。分析人士未透露推进的规模、交战情况及参战部队。

科斯蒂安蒂诺夫卡是顿涅茨克州的一座城市，DeepState的分析师在该市附近标注了前线的新变化。该项目未具体说明占领军推进的具体区域及范围。 据乌克兰武装部队总参谋部数据，10月25日当天，在科斯蒂安蒂诺夫卡方向共发生11场战斗，其中包括科斯蒂安蒂诺夫卡、奥列克西耶沃-德鲁日基夫卡和诺沃塞利夫卡附近。其中两场战斗仍在持续。

沃兹迪日夫卡位于扎波罗热州古利亚皮尔方向，俄军在此已长期试图推进。 据乌克兰武装部队总参谋部消息，10月25日，国防军在该方向成功击退了乌斯皮什内、里兹德维扬卡和叶戈罗夫卡附近的13次进攻。

来源：DeepState

此前，总参谋部通报了截至10月26日俄罗斯联邦过去24小时的伤亡情况。

此外，乌克兰军队还对俄罗斯的雷达站和指挥所实施了打击。

10月24日，前线共发生193起乌克兰军队与俄军之间的交火事件。

此外，第95旅的空降兵俘虏了一名负责监视中国的俄罗斯侦察兵。

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