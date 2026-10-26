俄罗斯企业间债务增长创下20多年来新高

俄罗斯企业间的逾期应收账款正在急剧增加。据称，原因包括经济放缓、税收增加、利润下滑以及贷款利率居高不下。

据分析机构“专家RA”援引俄罗斯联邦国家统计局的数据，过去一年间，企业的应付账款增长了28%，即增加了32万亿卢布。 截至6月底，其总额已达155万亿卢布。这是自2004年以来12个月内的最大增幅。

“面对营运资金短缺、亏损、传统融资成本高昂以及融资困难等问题，企业开始拖延向交易对手付款，”分析师指出。

在大型企业中，拖欠付款的企业占比达23.8%，而去年同期为20.8%。自2025年初以来，逾期付款超过60天的企业比例从4.1%上升至6.5%。

拖欠付款的中型企业比例也有所增加——从去年的17.4%上升至20.6%。

分析师警告称存在“多米诺效应”的风险：供应商若无法从债务人处收到款项，自身也将失去按时向合作伙伴付款的能力。

俄罗斯工业家和企业家联盟 （RSPP）——该组织汇聚了俄罗斯最大的企业，其贡献占全国GDP的约60%——对政府为弥补军事预算赤字而拟于2027年实施的增税计划提出了尖锐批评。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，且因可能出现新一轮动员而引发的焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该国经济还似乎能够抵御制裁。

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