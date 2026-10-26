В России стремительно растет просроченная задолженность предприятий друг перед другом. В качестве причин называют замедление экономического роста, повышение налогов, падение прибыли и высокие ставки по кредитам.

По данным аналитического агентства «Эксперт РА» со ссылкой на Росстат, за год кредиторская задолженность бизнеса выросла на 28%, или на 32 трлн рублей. В конце июня её объём достиг 155 трлн рублей. Это самый большой прирост за 12 месяцев с 2004 года.

«Столкнувшись с дефицитом оборотных средств, убытками, дорогостоящим традиционным финансированием и сложностями с его привлечением, компании начали затягивать расчеты с контрагентами», — отметили аналитики.

Среди крупных компаний платежи задерживают 23,8% предприятий против 20,8% годом ранее. Доля тех, кто просрочивает расчеты более чем на 60 дней, с начала 2025 года выросла с 4,1% до 6,5%.

Средних компаний, задерживающих платежи, также стало больше — 20,6% против 17,4% годом ранее.

Аналитики предупреждают о риске «эффекта домино»: поставщики, не получающие деньги от должников, сами теряют возможность своевременно рассчитываться со своими партнерами.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), объединяющий крупнейшие компании РФ с долей около 60% в национальном ВВП, высказал резкую критику в адрес повышения налогов, которое правительство разрабатывает на 2027 год для покрытия дефицита военного бюджета.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревога из-за возможной новой волны мобилизации. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

После трёх лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая ещё недавно казалась устойчивой к санкциям.

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